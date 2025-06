Endlich! Auf der Eisbachwelle darf ab sofort wieder gesurft werden

München - Auf der nach einem tödlichen Unfall im April gesperrten Welle am Eisbach in München darf ab sofort wieder gesurft werden.

Die zügige Freigabe kam am Freitag überraschend - einen Tag, nachdem Münchens Zweiter Bürgermeister, Dominik Krause (34, Grüne), noch mitteilen ließ, er sei zuversichtlich, was eine mögliche Freigabe "spätestens übernächste Woche" angehe.

Reiter betonte, die Regeln seien in enger Abstimmung mit der Vertretung der Surferinnen und Surfer Münchens (IGSM) erarbeitet worden. "Sie sollen das Surfen so sicher wie möglich machen", sagte der SPD-Politiker. "In diesem Sinne: Viel Spaß auf der Welle und passt auf euch auf!"

Demnach ist Surfen nur noch erfahrenen und fitten Wellenreitern in Begleitung erlaubt – zwischen 5.30 bis 22 Uhr, um Rettungseinsätze bei Dunkelheit zu vermeiden.

Pünktlich zum Wochenende und dem sonnigen Wetter können sich die Surfer wieder in die Fluten stürzten. © Christof STACHE/AFP

"Ich bin überrascht, dass es so schnell ging", sagte Maximilian Malsy-Mink, Surfer und Mitinitiator eines offenen Briefes an Reiter, in dem die Freigabe der Welle gefordert wurde. "Positiv überrascht."

Er selbst wolle am Abend wieder loslegen, sagte er am Freitag. "Ich denke, wenn die Nachricht sich verbreitet, dass es innerhalb einer Stunde voll sein wird. Die Leute warten ja alle drauf."

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft München I ihre Ermittlungen zu dem Unglück im April eingestellt, bei dem eine 33 Jahre alte Surferin ums Leben gekommen war. Trotz umfangreicher Ermittlungen könne man die Umstände nicht weiter aufklären, sagte Behördensprecherin Anne Leiding. Eine strafrechtliche Verantwortung der Stadt sah die Staatsanwaltschaft nicht.

Vor dem Unglück in der Nacht zum 17. April war die 33-Jährige mit ihrem Lebensgefährten – beide laut Staatsanwaltschaft geübte Surfer – zum Surfen bei Scheinwerferlicht an die Welle am Englischen Garten gekommen.

Gegen 23.30 Uhr hörte der Lebensgefährte plötzlich Hilfeschreie und sah, wie seine Freundin samt Brett unter der Wasseroberfläche verschwand. Während der Mann bei starker Strömung erfolglos versuchte, die Frau zu retten, riefen Passanten die Feuerwehr.

Erst speziell ausgebildete Rettungskräfte konnten die 33-Jährige aus den Fluten ziehen. Die Frau kam in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus, wo sie etwa eine Woche später starb.