OB Reiter setzt Zeichen für queere Community: Mutiger Schritt in Budapest

Oberbürgermeister Dieter Reiter (67, SPD) setzt sich für die Rechte der queeren Community in München und darüber hinaus ein.

Wie das Rathaus am Freitag mitteilte, wird Reiter die Parade des Christopher Street Day am Samstag in München anführen.

Zeitgleich läuft der CSD auch in Budapest - obwohl die ungarische Regierung dies verboten hat.

"Der CSD ist ein klares Bekenntnis zu den Menschen, die München zu der vielfältigen, weltoffenen Stadt machen, die wir sind. Das ist auch in Budapest und vielen anderen Städten so", erklärte Reiter. Er habe deshalb seinem Budapester Amtskollegen, Gergely Karácsony (50), geschrieben und ihm Solidarität in seinem mutigen Schritt versichert.

"Immer mehr geht es mit der Verteidigung der Rechte und Sicherheit der queeren Communitys auch um die Verteidigung unserer gemeinsamen europäischen Werte", schreibt Reiter in seinem Brief an Karácsony. In Zeiten, in denen LGBTIQ*-Menschen vermehrt mit Gewalt und Ausgrenzung konfrontiert seinen, sei es besonders wichtig die Grundrechte zu stärken.

Eine Delegation aus sechs Personen des Münchner CSD reist zudem nach Budapest, um die queere Community und die Stadt Budapest in ihrem Einsatz für die Freiheit zu unterstützen.