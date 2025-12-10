Auto geht auf der A99 in Flammen auf: Fahrbahn voll Diesel

München - Am Dienstagnachmittag fing ein Auto gegen 15 Uhr auf der A99 Lindau in Richtung Salzburg plötzlich Feuer, die Autobahn musste komplett gesperrt werden.

Deutliche Rauchschwaden zogen über die A99. © Feuerwehr München

Schon auf der Anfahrt bemerkten die Feuerwehr-Einsatzkräfte eine massive Rauchentwicklung. Als die Feuerwehr eintraf, stand der betroffene Pkw bereits lichterloh in Flammen.

Mehrere Trupps unter Atemschutz brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Doch die Hitze beschädigte den Dieseltank des Fahrzeugs – große Mengen Treibstoff liefen aus dem Dieseltank über die Fahrbahn und vermischten sich mit weiteren ausgelaufenen Betriebsstoffen sowie dem Löschwasser.

Die zuständige Autobahndirektion wurde alarmiert und übernahm anschließend die umfangreichen Reinigungsarbeiten.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Autobahn rund 45 Minuten komplett gesperrt werden. In der Folge kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Rückstaus.