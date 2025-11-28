Brand in Münchner Wohnung: Sechs Frauen verletzt, 22-Jährige auf Intensivstation

München - Beim Brand in einer Wohnung in München sind laut Feuerwehr sechs Frauen verletzt worden.

Gleich mehrere Notrufe gingen am Donnerstagabend bei der Münchner Feuerwehr ein. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Eine 22-jährige Frau mit schweren Verletzungen sei in einer Klinik intensivmedizinisch behandelt worden, teilte die Berufsfeuerwehr München mit. Drei weitere Menschen seien mit mittelschweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Laut Polizei handelt es sich bei den mittelschwer Verletzten um eine 16-Jährige, eine 57-Jährige und eine 88-Jährige.

Zwei Leichtverletzte, zwei Frauen im Alter von 60 und 64 Jahren, hätten die Rettungskräfte vor Ort behandeln können.

Das Feuer war den Angaben zufolge am Donnerstagabend im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Kurt-Eisner-Straße im Norden von Neuperlach ausgebrochen. Gleich mehrere Notrufe seien deshalb gegen 22 Uhr eingegangen.



Die Anrufer hätten dabei gesagt, dass das Treppenhaus schon voller Rauch sei und mehrere Menschen an Fenstern oder Balkonen stünden. Zudem wurde vermutet, dass in der in Brand geratenen Wohnung noch Menschen sein könnten.

Drei Menschen retteten die Feuerwehrleute nach eigenen Angaben aus dem verrauchten Treppenhaus, drei weitere über eine Drehleiter.