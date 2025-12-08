Bittere Adventsvorfälle: Brand macht Zuhause unbewohnbar, Gaststätte durch Zeugen gerettet

München - An der Tegernseer Landstraße in Stadelheim haben am Freitag gegen 11.37 Uhr mehrere Rauchmelder einen Einsatz in einem Mehrfamilienhaus ausgelöst.

Bei einem Wohnungsbrand musste eine Küche gelöscht werden. Die Brandwohnung ist durch den Vorfall unbewohnbar. © Feuerwehr München

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten an. "Die Löschmaßnahmen in der Brandwohnung konnten zügig durchgeführt werden", teilte die Feuerwehr München mit.

"Die Brandwohnung ist aber vorerst nicht mehr bewohnbar." Nach etwa 30 Minuten war die in Flammen stehende Küche gelöscht.

Das in der Wohnung lebende Paar wurde untersucht, musste aber nicht in eine Klinik.

Zum Sachschaden und zur Brandursache ermittelt die Polizei – belastbare Angaben lagen zunächst nicht vor.

Ein weiterer Alarm am Sonntagmorgen gegen 6.14 Uhr ließ die Münchner Brandbekämpfer erneut ausrücken. Ein Passant meldete ein brennendes Weihnachtsgesteck am Fenster eines Lokals.