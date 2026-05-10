Drama kurz vor Muttertag: Sohn von Traumschiff-Star tot aus der Isar geborgen

München - An der Ludwigsbrücke in der Münchner Innenstadt wurde am Samstag ein junger Mann tot aus der Isar geborgen. Bei dem 19-Jährigen soll es sich um den Sohn von Traumschiff-Star Lara Joy Körner (47) handeln.

Bei dem Toten soll es sich um den Sohn von Lara Joy Körner (47) handeln. © IMAGO / APress

Wie die Polizei mitteilte, wählte eine Passantin am Morgen gegen 9.45 Uhr den Notruf, weil sie die Leiche im Fluss entdeckt hatte.

Die Münchner Berufsfeuerwehr barg den Leichnam aus dem Wasser. Derweil kam es zu Sperrungen an der Ludwigsbrücke unweit des Deutschen Museums.

Wie die "Bild" jetzt berichtete, soll es sich bei dem Toten um Remo Aimé Pollert, Sohn von Traumschiff-Star Lara Joy Körner, handeln. Die Polizei habe beim Durchsuchen der Kleidung des 19-Jährigen Hinweise auf seine Identität gefunden.

"Anzeichen für eine Fremdeinwirkung waren zum aktuellen Zeitpunkt nicht feststellbar. Die tote Person wurde im Anschluss in das Institut für Rechtsmedizin in München verbracht", so die Ermittler.

Ob es sich um einen Unfall oder um einen Suizid handelt, stehe bislang nicht fest, erklärte die Polizei.