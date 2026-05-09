Feuer auf Industriegelände: Landkreis München warnt Anwohner per App

München - Ein Feuer auf einem Industriegelände in Unterschleißheim nördlich von München hat am Samstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein Müllbunker stehe dort im Freien im Flammen, sagte ein Sprecher der Feuerwehreinsatzzentrale.

Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Wegen großer Rauchentwicklung seien "drei, fast vier Löschzüge" zur Brandstelle ausgerückt.

Das Landkreisamt München sprach wegen möglichen Rauchniederschlags sowie Geruchsbelästigung eine Warnmeldung unter anderem über die App Katwarn aus.

Weiteres sei zu dem Brand noch nicht bekannt, sagte der Sprecher weiter.