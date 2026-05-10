Großeinsatz bei München: Katastrophenschutz rückt wegen Brand aus

Unterschleißheim - Ein Feuer in einer Müllverarbeitungs-Anlage in Unterschleißheim nördlich von München hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen einen Brand in einem Industriegebiet nördlich von München. © Ehsan Monajati/dpa

Laut einem Sprecher der Feuerwehr München stand die Halle – in der unter anderem Sperrmüll lagerte – bereits vollständig in Brand, als die Einsatzkräfte anrückten.

Aufgrund der hohen Rauchentwicklung seien bei dem Feuer am Samstagabend über 150 Feuerwehrkräfte im Einsatz gewesen. Mithilfe von Baggern habe das Dach der Halle geöffnet werden können, um einen Abzug des Rauchs sowie Löschmaßnahmen von oben zu ermöglichen.

Ebenfalls vor Ort war der sogenannte ABC-Zug des Landkreises München, der auf Einsätze mit atomaren, biologischen und chemischen Gefahrstoffen spezialisiert ist.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ursache des Feuers ist bislang nicht bekannt. Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden ersten Einschätzungen nach auf mehrere Zehntausend Euro.