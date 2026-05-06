Auf dem Weg zum Stadion: U-Bahn mit 1000 Fußballfans geräumt

München - Kurz vor dem Champions-League-Spiel in München ist der U-Bahnhof Dietlindenstraße mit rund 1000 Fußballfans wegen eines Feuerwehreinsatzes geräumt worden.

Fans von PSG zünden Pyrotechnik auf der Tribüne in der Allianz-Arena. © Sven Hoppe/dpa

Grund: Wahrscheinlich eine in einem U-Bahn-Sonderzug zur Allianz-Arena gerauchte E-Zigarette. Diese habe vermutlich die Brandmeldeanlage ausgelöst, hieß es bei Polizei und Feuerwehr.

Die Fußballfans waren auf dem Weg zu dem ausverkauften Champions-League Spiel des FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain.

"Wie gehen davon aus, dass es eine E-Zigarette war", sagte ein Polizeisprecher. "Wir können ausschließen, dass es Pyrotechnik war." Derzeit würden Videobilder ausgewertet, um einen möglichen Verursacher ausfindig zu machen, der dann für den Einsatz zur Rechenschaft gezogen werden könne.

Die Fans - laut dem Sprecher ausschließlich französische Fans - mussten den U-Bahnhof verlassen und blockierten eine Kreuzung, weil sie auf den Gehwegen keinen Platz fanden.