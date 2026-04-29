Strahlen-Alarm in München? Polizei sperrt Englischen Garten

München - Wegen einer angeblich erhöhten radioaktiven Strahlung hat es im Englischen Garten einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr gegeben.

Die Feuerwehr stellte eigene Messungen im Park an und gab Entwarnung. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Ein Passant hatte am Dienstag über den Notruf gemeldet, auf Höhe des Aumeister-Biergartens im Norden des Parks eine starke Strahlung gemessen zu haben, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich vorsorglich für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer.

Der Biergarten hatte an dem Tag geschlossen. Warum die Sperrung noch vor eigenen Messungen erfolgte, konnte die Polizeisprecherin nicht sagen.

Die Feuerwehr stellte den Angaben zufolge anschließend lediglich einen unbedenklichen Wert von 1,5 Mikrosievert fest und gab Entwarnung.