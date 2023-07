Feuerteufel unterwegs? Schon wieder Brand auf Münchner Baustelle

Zuvor hatte ein Feuer am 14. Juni für Aufsehen gesorgt . 14 Arbeiter der Baustelle galten zwischenzeitlich als vermisst. 180 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz und konnten letztlich alle Arbeiter in Sicherheit bringen.

Erst am Mittwoch musste die Feuerwehr Dämmmaterial im Bereich der Trainingshallen im Untergeschoss löschen. Fünf Arbeiter hatten sich gerade noch rechtzeitig aus dem verrauchten Bereich gerettet. Drei von ihnen kamen vorsorglich in eine Klinik.

Nachdem die Münchner Feuerwehr allein im Juli mehrmals zu der Baustelle ausrücken musste, ermittelt nun die Polizei wegen Verdachts auf Brandstiftung, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.

Die Polizei setzt nun auf die Hinweise von Zeugen zu den Fällen. Wer sachdienliche Hinweise zu den Bränden am Olympiapark geben kann, soll sich mit dem Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089/29100, oder in jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.