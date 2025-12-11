Feuerwehr rettet 93-Jährigen aus brennender Wohnung: Mann wird schwer verletzt

Oberammergau - Am Mittwochvormittag, dem 10. Dezember 2025, brach in der Wohnung eines 93-jährigen Mannes im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ein Feuer aus. Der Senior erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht.

Die Feuerwehr rettete den Senior aus der Wohnung. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Gegen 10 Uhr wurde die Feuerwehr über den Wohnungsbrand in der Bahnhofstraße in Oberammergau informiert.

Die eintreffenden Feuerwehrkräfte verschafften sich Zutritt zu der Wohnung und fanden den Mann bewusstlos am Boden. Sie brachten ihn ins Freie und übergaben ihn umgehend an den Rettungsdienst.

Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei entstand der Brand offenbar im Bereich des Kachelofens. Der 93-jährige Bewohner soll versucht haben, die brennenden Gegenstände ins Freie zu bringen. Dabei brach er im Haus zusammen.

Aufgrund der schweren Verbrennungen und einer massiven Rauchgasvergiftung wurde der Senior per Rettungshubschrauber zur intensivmedizinischen Versorgung in das Unfallklinikum Murnau geflogen. Nach Angaben der behandelnden Ärzte ist sein Zustand weiterhin kritisch.