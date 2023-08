06.08.2023 18:49 Hauptwasserleitung platzt in München: Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Hochwasser in München: Ein Rohrbruch in der Landeshauptstadt hielt am Sonntag die Feuerwehr für mehrere Stunden im Einsatz.

Von Marco Schimpfhauser

München - Überschwemmung in München. Nicht etwa das Wetter sorgte in der bayerischen Landeshauptstadt für Land unter, es war eine geplatzte Hauptwasserleitung. Fünf Stunden lang war die Münchner Feuerwehr wegen der geplatzten Hauptwasserleitung beschäftigt. © Berufsfeuerwehr München Durch die austretenden Wassermengen standen um den Wohnkomplex in der Boschetsrieder Straße sowohl im Gebäude als auch im Straßenbereich Teile unter Wasser. Der Hausmeister informierte gegen 8.09 Uhr am Sonntag die Einsatzkräfte, nachdem unter anderem sowohl die Tiefgarage als auch die Technikräume bereits rund 20 Zentimeter unter Wasser standen. "Als die Feuerwehrkräfte an der Einsatzstelle ankamen, sahen sie auch bereits einen stark unterspülten Gehweg", teilte die Berufsfeuerwehr am Sonntag mit. Da das Wasser weiter stieg, mussten weitere Kräfte mit Elektrosaugern und Wasserpumpen nachgefordert werden. München Feuerwehreinsatz Mann will Wespennest entfernen und löst Feuerwehreinsatz aus "Um eine Gefährdung des Einbrechens für Passanten zu verhindern, wurde sofort der Bereich großräumig abgesperrt und die Stadtwerke verständigt." Innerhalb des Bauwerks sei vor allem auch der Bereich mit der Elektroverteilung stark gefährdet gewesen. Fünf Stunden lang waren die Münchner Floriansjünger mit ihren Maschinen beschäftigt, ehe die Situation weitgehend behoben war. "Die Stadtwerke müssen im Außenbereich den Gehweg und die Straße aufbaggern, um den Schaden an der Leitung zu reparieren", hieß es weiter.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München