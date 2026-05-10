Passantin macht grausige Entdeckung: 19-Jähriger treibt tot in Isar

München - An der Ludwigsbrücke in der Münchner Innenstadt wurde am Samstag ein toter Mann aus der Isar geborgen.

Die Leiche eines jungen Mannes trieb in der Isar in München. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wählte eine Passantin am Morgen gegen 9.45 Uhr den Notruf, weil sie die Leiche im Fluss entdeckt hatte.

Die Münchner Berufsfeuerwehr barg den Leichnam aus dem Wasser. Derweil kam es zu Sperrungen an der Ludwigsbrücke unweit des Deutschen Museums.

Aufgrund seiner mitgeführten Utensilien stellte die Polizei fest, dass es sich um einen 19-Jährigen aus München handelte. "Anzeichen für eine Fremdeinwirkung waren zum aktuellen Zeitpunkt nicht feststellbar", so die Ermittler.