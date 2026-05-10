Passantin macht grausige Entdeckung: 19-Jähriger treibt tot in Isar
München - An der Ludwigsbrücke in der Münchner Innenstadt wurde am Samstag ein toter Mann aus der Isar geborgen.
Wie die Polizei mitteilte, wählte eine Passantin am Morgen gegen 9.45 Uhr den Notruf, weil sie die Leiche im Fluss entdeckt hatte.
Die Münchner Berufsfeuerwehr barg den Leichnam aus dem Wasser. Derweil kam es zu Sperrungen an der Ludwigsbrücke unweit des Deutschen Museums.
Aufgrund seiner mitgeführten Utensilien stellte die Polizei fest, dass es sich um einen 19-Jährigen aus München handelte. "Anzeichen für eine Fremdeinwirkung waren zum aktuellen Zeitpunkt nicht feststellbar", so die Ermittler.
Der Tote soll nun im Münchner Institut für Rechtsmedizin untersucht werden. Ob es sich um einen Unfall oder um einen Suizid handele, stehe bislang nicht fest, erklärte die Polizei.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa