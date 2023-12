Feuerwerk oder gutes Essen an Silvester: Das ist für Großteil klar wichtiger

München - Gutes Essen schlägt das Feuerwerk am Silvesterabend! Einem größeren Teil der Menschen ist es laut einer Umfrage am wichtigsten, sich zum Jahreswechsel ein gutes Essen zu gönnen.

Für Feuerwerk wird jährlich viel Geld ausgegeben. (Symbolbild) © Lars Penning/dpa

Dies gaben 56 Prozent der Befragten an, wie die Universität der Bundeswehr am Donnerstag in München mitteilte. Ende November bis Anfang Dezember wurden dabei für die repräsentative Umfrage mehr als 1200 Menschen online befragt.

Lediglich 20 Prozent der Befragten nannten das Feuerwerk als wichtigstes Element für einen gelungenen Silvesterabend. Gleich hinter dem guten Essen rangiert das Zusammensein mit Freunden beziehungsweise der eigenen Familie.

Rund 87 Prozent der Befragten gaben an, selbst kein Geld für ein Silvester-Feuerwerk ausgeben zu wollen. Im Jahr zuvor waren es noch 83 Prozent.

Wer aufs Böllern zum Jahreswechsel nicht verzichten will, plant demnach, durchschnittlich 30 bis 40 Euro dafür auszugeben.