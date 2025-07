München verbietet Grablichter auf Friedhöfen

Alles in Kürze

Grablichter dürfen auf den Friedhöfen in München derzeit nicht entzündet werden. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Wie das Rathaus am Dienstag mitteilte, betrifft das Verbot sowohl frei stehende Kerzen als auch solche in Laternen. Die Brandgefahr sei durch die Kerzen extrem erhöht, so die Begründung der Stadt.

Außerdem ist auch der Betrieb batteriebetriebener Grablichter untersagt, da diese aus der Ferne von echten Kerzen kaum zu unterscheiden seien.

Eine Gefahreneinschätzung und Intervention durch die Mitarbeiter wäre deshalb erschwert.

Zudem appelliert die Friedhofsverwaltung an alle Besucher, auf das Rauchen auf dem Gelände zu verzichten.