Flughafen München: 130 Starts und Landungen abgesagt

München - Mehr als 100 Starts und Landungen sind am Flughafen München witterungsbedingt abgesagt worden.

Während das Gelände vom Schnee befreit wird, müssen zahlreiche Flugzeuge in München am Boden bleiben. © Matthias Balk/dpa

Gründe dafür seien Schneefall und niedrige Temperaturen am Flughafen, so ein Sprecher am Freitag.

Nach aktuellem Stand können etwa 130 Flüge nicht starten oder landen. Mindestens eine Start- und Landebahn soll immer frei bleiben. Im Wechsel werden die Bahnen geräumt.

Fluggäste werden gebeten, sich bei ihrer Airline über etwaige Ausfälle zu informieren.