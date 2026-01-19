Für 96 Millionen Euro: Neuer Regionalzug-Halt an der Poccistraße geplant

München - Für Regionalzüge soll es künftig mit dem Bahnhof Poccistraße einen neuen Halt in München geben. Die Inbetriebnahme der Station mit Anbindung an die U-Bahnlinien 3 und 6 sei Anfang der 2030er geplant, teilte das bayerische Bauministerium mit.

Eine neue Haltestelle soll den Münchner Süden erschließen. (Symbolbild) © Shireen Broszies/dpa

Zuvor hatten der Freistaat und die Deutsche Bahn einen Vertrag für Planung und Realisierung geschlossen.

Verkehrsminister Christian Bernreiter (61, CSU) setzt auch auf Bundesmittel, um das rund 96 Millionen Euro teure Vorhaben zu finanzieren.

"Wir hoffen, dass der Bund das Projekt so hoch wie möglich fördert", sagte der Minister. Auch die Landeshauptstadt München werde sich beteiligen.

Mit der neuen Haltestelle am ehemaligen Bahnhof München Süd sollen Reisende aus Rosenheim, dem Chiemgau und Mühldorf schneller den Münchner Süden erreichen, heißt es auf der Internetseite des Projekts.