Großeinsatz bei Konzerten der Toten Hosen: Sanitäter geben Tipps für Fans

München - Beim Konzert der Toten Hosen in München wird eine Vielzahl an Einsatzkräften für die Fans bereitstehen.

Die Sanitäter der Johanniter werden sich an drei Stationen um Notfälle der Konzertbesucher in München kümmern. © Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Mehr als 50 Sanitätskräfte der Johanniter werden sich am 8. und 9. Juli im Münchner Olympiapark um große und kleine Notfälle kümmern, teilten die Einsatzkräfte am Montag mit.

Die Band spielt am Mittwoch und Donnerstag auf einer eigens errichteten Bühne zwischen Olympiastadion und Olympiahalle auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz. "Die Fans und auch unsere Einsatzkräfte erwartet wirklich eine außergewöhnliche Location", erklärt der Einsatzleiter der Johanniter, Alex Hofbauer.

Auf dem Gelände wird es drei Sanitätsstationen geben, damit die Versorgung aller gewährleistet werden kann.

"Nach den aktuellen Wettervorhersagen soll es trocken bleiben und auch nicht zu heiß werden", so Hofbauer. Fans sollten sich deshalb entsprechend vorbereiten und an Schutzmaßnahmen wie eine Kopfbedeckung und Sonnencreme denken. "Es gibt nur wenige Schattenplätze", mahnt der Einsatzleiter.

Dazu ist viel zu trinken wichtig: "Ein Konzertabend ist für den Körper anstrengend", sagt Hofbauer. "Damit man gut durchhält, sollten es schon rund anderthalb Liter alkoholfreie Getränke während des Abends sein", so sein Tipp.