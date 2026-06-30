Wasserversorgung am Limit: München stellt Brunnen ab, Taskforce eingesetzt

München - Wegen des deutlich höheren Trinkwasserverbrauchs ergreift die Stadt München Notmaßnahmen zum Wassersparen.

Um bei den hohen Temperaturen Wasser zu sparen, schaltet München – unter anderem – die städtischen Brunnen ab. © Malin Wunderlich/dpa

Zehn der 150 Zierbrunnen, die am meisten Wasser verbrauchen, würden innerhalb von ein bis zwei Werktagen abgeschaltet, teilte die Stadt mit.

"Dies spart 43 Prozent des gesamten Wasserverbrauchs aller Brunnen ein." Weitere 56 Brunnen sollen weniger lang in Betrieb sein, um Wasser zu sparen.

Zudem wolle die Stadt städtische Grün- und Außenanlagen weniger oder nicht mehr bewässern und den Wasserverbrauch von Schulschwimmbädern auf ein Minimum begrenzen.

An städtischen Gebäuden könnten die Fenster nicht mehr gereinigt und Fahrzeuge der Stadt nicht mehr gesäubert werden.

Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (35, Grüne) betonte: "Wir haben eine seit den frühen 1970er Jahren nicht dagewesene Ausnahmesituation. Der durch die langanhaltende Hitze deutlich gestiegene Wasserbedarf bringt das Versorgungssystem der Stadtwerke München an seine Grenzen."