Warnung vor Sturm und Hagel: Abfertigungsstopp am Münchner Flughafen

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Seit Tagen ziehen immer wieder teils schwere Gewitter über Bayern. Wegen einer Unwetterwarnung werden jetzt auch Maschinen am Münchner Flughafen ausgebremst.

Von Frederick Mersi, Manuel Schwarz

München - Wegen einer Unwetterwarnung werden am Münchner Flughafen vorerst keine Maschinen abgefertigt.

Die Anzeigetafel der Abflüge am Münchner Flughafen zeigt zahlreiche verspätete oder gestrichene Verbindungen an.
Die Anzeigetafel der Abflüge am Münchner Flughafen zeigt zahlreiche verspätete oder gestrichene Verbindungen an.  © Manuel Schwarz/dpa

Der Abfertigungsbetrieb sei vorerst eingestellt, teilte der Flughafen per Durchsage vor Ort mit. 

Aufgrund der Wetterlage komme es zu Einschränkungen im Flugverkehr, hieß es auf einer Anzeigetafel. Wie viele Flüge und Passagiere betroffen waren, blieb zunächst unklar.

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Vormittag in der Region nordöstlich von München vor Gewittern mit heftigem Starkregen zwischen 25 und 35 Litern pro Quadratmeter und Stunde. Dazu kommen mit bis zu 80 km/h und große Hagelkörner.

Titelfoto: Manuel Schwarz/dpa

Mehr zum Thema München: