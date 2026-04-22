Höhenkontrolle ausgelöst: Lasterfahrer ignoriert Schranke und flüchtet

München - Innerhalb von zwei Stunden haben drei Lastwagen in der Nacht zum Mittwoch eine Höhenkontrolle vor Münchner Tunneln ausgelöst. Als sich die Schranken vor einem Tunnel gerade schlossen, habe zudem ein weiterer Lastwagen vor den Augen der Beamten versucht, noch schnell an der Sperre vorbeizukommen.

Vor vielen Tunneln gibt es automatische Höhenmessanlagen. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa

Dabei habe er mit seinem Fahrzeug eine der beiden Schranken berührt und sei geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, teilte die Polizei mit.

Da die Beamten den Angaben zufolge mit der Kontrolle eines Lastwagens beschäftigt waren, mussten sie den Fahrer entkommen lassen. Er soll nun mit Hilfe von Videoaufnahmen im Tunnel ausfindig gemacht werden.

Laut dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) gibt es vor vielen Tunneln in Deutschland automatische Höhenmessanlagen.