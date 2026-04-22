Höhenkontrolle ausgelöst: Lasterfahrer ignoriert Schranke und flüchtet
Von Aaron Klein
München - Innerhalb von zwei Stunden haben drei Lastwagen in der Nacht zum Mittwoch eine Höhenkontrolle vor Münchner Tunneln ausgelöst. Als sich die Schranken vor einem Tunnel gerade schlossen, habe zudem ein weiterer Lastwagen vor den Augen der Beamten versucht, noch schnell an der Sperre vorbeizukommen.
Dabei habe er mit seinem Fahrzeug eine der beiden Schranken berührt und sei geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, teilte die Polizei mit.
Da die Beamten den Angaben zufolge mit der Kontrolle eines Lastwagens beschäftigt waren, mussten sie den Fahrer entkommen lassen. Er soll nun mit Hilfe von Videoaufnahmen im Tunnel ausfindig gemacht werden.
Laut dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) gibt es vor vielen Tunneln in Deutschland automatische Höhenmessanlagen.
Bei zu hohen Fahrzeugen wird per Ampelschaltung die Einfahrt in den Tunnel gesperrt. So können laut ADAC Beschädigungen der Tunnel und gefährliche Verkehrssituationen verhindert werden.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa (Archivfoto)