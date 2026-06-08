Feueralarm sorgt für Flug-Chaos: So ist die aktuelle Lage am Münchner Flughafen

München - Nach dem Feueralarm im Tower des Münchner Flughafens und der etwa zweistündigen Einstellung des Flugbetriebs am Abend sollte der Flugverkehr am Montag wieder weitgehend normal verlaufen. Ein Flughafensprecher sagte in der Nacht, es könne noch nicht gesagt werden, ob der Zwischenfall vom Sonntagabend noch Auswirkungen auf den Ablauf des Folgetages hat.

Die Feuerwehr suchte vor Ort nach der Ursache des Alarms. © network-pictures.com

Der Flughafen wollte noch in der Nacht möglichst viele Flüge abfertigen.

Das Flugverbot, das am Airport normalerweise ab Mitternacht Starts und Landungen verbietet, wurde dafür speziell bis 1.30 Uhr am Montagmorgen ausgesetzt. Nach Angaben des Sprechers wurde eine entsprechende Ausnahmegenehmigung beim Verkehrsministerium beantragt und erteilt.

Am Sonntag hatte der Flughafen mitgeteilt: "Der Tower am Flughafen München wurde um 20.33 Uhr aufgrund von Brandgeruch evakuiert." Die Flugsicherung stoppte daraufhin sofort den Betrieb, außerdem wurde die Flughafenfeuerwehr alarmiert.

Rund zwei Stunden später gab es allerdings bereits wieder einzelne Starts am Airport. Als Ursache des Alarms wurde in der Zwischenzeit ein Defekt in einem Lüfter entdeckt, ein Bauteil wurde ausgewechselt.

Ein offenes Feuer soll es allerdings nicht gegeben haben.