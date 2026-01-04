Hund lässt Familie nicht aus Hotelzimmer: Vater weiß nur einen Ausweg

München - Ein aggressiver Hund hat einen Polizeieinsatz in der Münchner Altstadt ausgelöst.

Ein Diensthundeführer konnte den Mischling im Hotel beruhigen und an die Leine nehmen. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei mitteilt, befand sich eine dreiköpfige Familie am Samstagabend in ihrem Hotelzimmer in der Altstadt.

Der 35-jährige Vater meldete sich gegen 23.30 Uhr per Notruf bei der Polizei, weil sich der eigene Hund aggressiv gegenüber der Familie verhielt.

Zuvor hatte er sich vor der Tür übergeben. Den Angaben nach hat der Schäferhund-Labrador-Mischling dann Verhalten zur Ressourcenverteidigung gezeigt. Dies kann auftreten, wenn Hunde Sachen schützen möchten, die ihnen wichtig sind. Meist geht es dabei um Futter oder Spielzeuge.

Da er sich vor der Hotelzimmertür befand, konnte die Familie nicht nach draußen.Mehrere Streifen rückten zum Hotel aus. Ein Hundeführer mit seinem Diensthund konnte den Mischling schließlich sichern.