OB beim FC: Kritik an Reiter wegen Job bei den Bayern

München - Nach Kritik an seinem neuen Posten beim FC Bayern hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (67, SPD ) eine rechtliche Prüfung angekündigt.

Die Roten unter sich: Stellt Dieter Reiters (67, l.) Tätigkeit für den börsennotierten FC Bayern ein Problem in Sachen politische Integrität und Glaubwürdigkeit dar? © Daniel Löb/dpa

Er habe die Abteilung beauftragt, "die tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten zu klären", sagte seine Sprecherin.

Dies müsse "wegen gegebenenfalls dienstrechtlichen Sondervorschriften im Benehmen mit der FCB AG erfolgen".

Reiter war Anfang Februar Verwaltungsbeiratsvorsitzender beim FC Bayern geworden und damit auch in den Aufsichtsrat eingezogen.

Reiters Sprecherin sagte: "Der Oberbürgermeister wird den Stadtrat vor der nächsten terminierten Aufsichtsratssitzung im Mai damit befassen."

Nach einem Dringlichkeitsantrag der Linken-Fraktion soll Reiters Tätigkeit für den börsennotierten Verein schon an diesem Mittwoch Thema im Stadtrat werden.

Denn Kritik gab es auch aus anderen Parteien. "Der FC Bayern ist ein weltweit agierender Konzern mit erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung und vielfältigen Schnittstellen zur Stadt München, etwa beim Thema Verkehr, Sicherheit, Infrastruktur oder Großveranstaltungen", hieß es beispielsweise aus der ÖDP.