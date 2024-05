28.05.2024 13:19 Kaputte S-Bahn legt Münchner Stammstrecke lahm

Ein technischer Defekt an einem Zug am Stachus sorgte für eine Sperrung der Stammstrecke in München.

München - Wegen einer kaputten S-Bahn im Tunnel unter der Innenstadt musste die Münchner Stammstrecke am Dienstag gesperrt werden. Fahrgäste der S-Bahn mussten am Dienstag mit erheblichen Verzögerungen rechnen. © Peter Kneffel/dpa Sämtliche S-Bahnlinien seien nur auf einem Teil ihrer üblichen Route unterwegs, die S20 fahre gar nicht, teilte die Deutsche Bahn am frühen Nachmittag mit. Die S8 fahre zwischen Pasing und Ostbahnhof auf einer Umleitungsstrecke. Inzwischen sei die Stammstrecke zwar wieder befahrbar, es komme aber weiterhin zu Folgeverspätungen und vorzeitigen Zugwenden. Als Alternativen für die Fahrt in die Innenstadt nannte die Bahn mehrere U-Bahn- und Tramlinien - abhängig von den vorzeitigen Endhaltestellen der S-Bahnlinien. Wie lange die Störung wegen der defekten Bahn am Karlsplatz (Stachus) andauern würde, blieb zunächst unklar.

