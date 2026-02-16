Kommando zurück! Doch wieder Tempo 30 auf dem Mittleren Ring

München - Die Stadt München muss auf einem Abschnitt des Mittleren Rings wieder Tempo 30 anordnen.

Nach Tempo 30 durfte man zwischenzeitlich an der Landshuter Allee wieder schneller fahren. Das ist nun passé. © Peter Kneffel/dpa

Das hat das Verwaltungsgericht München in einem Eilverfahren beschlossen, nachdem die Stadt an der Landshuter Allee erst im Januar eine Rückkehr zu Tempo 50 angeordnet hatte.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (67, SPD) wollte, dass dort wieder schneller gefahren werden darf, weil die Luft an der Landshuter Allee spürbar sauberer geworden sei.

Dagegen hatten zwei Anwohner der Landshuter Allee sich mit einem Eilantrag geklagt. Die Politik tue zu wenig, um Menschen, die an der Straße wohnten, zu schützen, argumentierten sie. Ein weiterer Eilantrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ist nach Gerichtsangaben wegen zusätzlicher rechtlicher Fragen noch nicht entschieden.

Das Gericht folgte nun der Ansicht der Bürger. Die Begründung der Stadt für die Aufhebung von Tempo 30 entbehre einer hinreichend nachvollziehbaren und verlässlichen Grundlage. Auch die Umwelthilfe hatte argumentiert, dass das Tempo 30 in der aktuellen Fortschreibung des Luftreinhalteplans verankert sei. Die Temporeduzierung sei notwendig, um die Belastung mit Stickstoffdioxid zu reduzieren.