Kommando zurück! Doch wieder Tempo 30 auf dem Mittleren Ring
München - Die Stadt München muss auf einem Abschnitt des Mittleren Rings wieder Tempo 30 anordnen.
Das hat das Verwaltungsgericht München in einem Eilverfahren beschlossen, nachdem die Stadt an der Landshuter Allee erst im Januar eine Rückkehr zu Tempo 50 angeordnet hatte.
Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (67, SPD) wollte, dass dort wieder schneller gefahren werden darf, weil die Luft an der Landshuter Allee spürbar sauberer geworden sei.
Dagegen hatten zwei Anwohner der Landshuter Allee sich mit einem Eilantrag geklagt. Die Politik tue zu wenig, um Menschen, die an der Straße wohnten, zu schützen, argumentierten sie. Ein weiterer Eilantrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ist nach Gerichtsangaben wegen zusätzlicher rechtlicher Fragen noch nicht entschieden.
Das Gericht folgte nun der Ansicht der Bürger. Die Begründung der Stadt für die Aufhebung von Tempo 30 entbehre einer hinreichend nachvollziehbaren und verlässlichen Grundlage. Auch die Umwelthilfe hatte argumentiert, dass das Tempo 30 in der aktuellen Fortschreibung des Luftreinhalteplans verankert sei. Die Temporeduzierung sei notwendig, um die Belastung mit Stickstoffdioxid zu reduzieren.
Hinter der Erhöhung des Tempolimits wurde vom Verein ein politisches Kalkül vermutet, da Reiter bei der anstehenden Kommunalwahl erneut als Oberbürgermeister kandidiert.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa