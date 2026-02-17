MVG versteigert Fundsachen: Schnäppchenjäger aufgepasst, diese Raritäten sind dabei

München - Liegengebliebene Gegenstände aus U-Bahn, Bus und Tram werden von der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) in einer großen Auktion versteigert.

Im Fundbüro der MVG haben sich über Monate einige Schätze angesammelt. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Die Onlineauktion per Livestream findet am Mittwoch, dem 25. Februar 2026, ab 11 Uhr statt. Interessenten können Gegenstände ersteigern, die mindestens sechs Monate lang nicht aus dem MVG-Fundbüro abgeholt wurden.

Neben zahlreichen Smartphones, AirPods und Laptops werden auch neuwertige Kleidung und Schuhe angeboten.

Viele Schmuckstücke wurden offenbar auch nicht vermisst. Zudem finden sich im Online-Katalog der Auktion einige Gepäckstücke samt Überraschungsinhalt - wie eine japanische Silbermünze, eine Kastenlaute oder eine Hostiendose.

Seit dem 16. Februar können alle Versteigerungsgüter im MVG-Fundbüro vorab besichtigt werden. "Wir raten grundsätzlich zu einer Besichtigung, um einen optischen Eindruck, den aktuellen tatsächlichen Zustand und Beschaffenheit der Positionen zu bekommen", erklärt Rockmann Industrieauktionen, die die Aktion im Auftrag der MVG durchführen.