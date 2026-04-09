Er wurde 95 Jahre alt: Schauspieler Mario Adorf ist tot
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Paris (Frankreich) - Traurige Nachrichten: Schauspieler Mario Adorf ist tot!
Wie "Bild" am Donnerstagmorgen berichtet, ist der Schauspieler im Alter von 95 Jahren in seiner Wohnung in Paris gestorben.
Sein Management teilte mit, dass Mario Adorf am 8. April 2026 nach kurzer Krankheit eingeschlafen ist.
Sein langjähriger Manager Michael Stark habe ihn noch kurz zuvor besucht. Ihm habe Adorf mitgegeben, dass er sich bei seinem Publikum für die jahrzehntelange Treue bedankt.
Adorf hinterlässt seine französische Ehefrau Monique und Tochter Stella aus erster Ehe.
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Erstmeldung: 9. April, 9.30 Uhr; zuletzt aktualisiert: 9.42 Uhr
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa