Eisbachwelle in München: Surfer übernehmen Haftung bei Pilotversuch

München - Nach längerem Hin und Her um die Wiederbelebung der berühmten Surfwelle in München gibt es einen wichtigen Schritt voran.

Die Eisbachwelle ist eine Touristenattraktion und lockt Surfer aus der ganzen Welt an. © Peter Kneffel/dpa

Oberbürgermeister Dieter Reiter (67, SPD) und Vertreter der Surfer-Community einigten sich auf einen Projektversuch, wie die Welle am Eisbach wiederhergestellt werden kann, wie Reiters Büro mitteilte.

Die Interessengemeinschaft Surfen in München (IGSM) und der Münchner Surfclub übernehmen demnach die Verantwortung und damit auch die Haftung für den Versuch. Gerade die Haftungsfragen waren bisher ungeklärt.

Die Stadt kümmert sich um die technische beziehungsweise statische Untersuchung für die Bauwerke des Versuchs, und die Erreichbarkeit in Notfällen stellen die städtischen Leitstellen sicher.

Wann der Versuch starten soll, sei noch offen. Vorher müssten noch Details geklärt werden. Angedacht sei das Frühjahr, hatte der Oberbürgermeister Anfang der Woche gesagt.