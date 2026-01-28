Grammy-Gewinnerin wird Professorin an Münchner Hochschule

München - Die Münchner Musikhochschule bekommt eine vierfache Grammy-Preisträgerin als Professorin.

Terri Lyne Carrington (60, r.) hat bereits vier Grammys und ist auch in diesem Jahr wieder nominiert. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Die Jazz-Schlagzeugerin Terri Lyne Carrington (60) soll bis Ende 2028 am Jazz-Institut der Hochschule für Musik und Theater in München lehren, wie das bayerische Wissenschaftsministerium mitteilte.

Carrington sei "eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des modernen Jazz".

Sie ist Gründerin und künstlerische Leiterin des Berklee Institute of Jazz and Gender Justice und mit ihrem Album "We Insist! 2025" auch in diesem Jahr wieder für einen Grammy nominiert in der Kategorie "Best Jazz Vocal Album".

Die 60-Jährige hat eine sogenannte Spitzenprofessur inne.