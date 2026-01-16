Närrische Idee: Münchner Wirt entwickelt Weißwurstkrapfen

München - Verkleidung ist angesagt im Fasching, in der bayerischen Landeshauptstadt auch beim Essen: In München kommt heuer eine Weißwurst im Krapfenteig daher.

Krapfenteig tritt Riesen-Weißwurst und Senf: Zum Wirtshausfasching haben sich die Münchner Wirte etwas Besonderes ausgedacht. © -/München TV/dpa

Am Faschingsdienstag ist die überraschende kulinarische Kreation bei diversen Münchner Innenstadtwirten zu haben, unter anderem im Hofbräuhaus, im Augustiner am Dom und im Augustiner Stammhaus.

Von dessen Wirt Thomas Vollmer stammt die Idee. Er habe sich gefragt, was speziell in München zum Krapfen passen könne - und "was hat mehr Münchner DNA als die Münchner Weißwurst", sagte Vollmer, der sich für die praktische Umsetzung mit der Conditorei Kreutzkamm zusammentat.

Der Legende nach sei die Weißwurst zudem im Fasching erfunden worden - damals angeblich, weil einem Wirt die Därme für Kalbsbratwürstchen ausgingen.

Nun passten die Erfinder die Wurst erneut an: Sie entwickelten eine Riesen-Weißwurst von etwa zehn Zentimetern Durchmesser und 40 Zentimetern Länge. Eine Scheibe davon wird in den aufgeschnittenen Krapfen gelegt - eine Art Krapfen-Wurst-Burger.

Darauf kommt eine Kombination aus Münchner Weißwurstsenf und Düsseldorfer Löwensenf.