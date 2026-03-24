Formel-1-Ausstellung macht nächsten Deutschland-Stopp: Schumi-Ferrari kommt nach München

München - Nach dem Erfolg in Oberhausen mit bereits über 150.000 Besuchern legt die Formel-1-Ausstellung einen zweiten Boxenstopp in Deutschland ein: Ab dem 20. Mai 2026 ist die Ausstellung auch in München zu sehen.

Der Ferrari von Michael Schumacher (57) ist in der Ausstellung in Oberhausen zu sehen. © Fabian Strauch/dpa

Die F1-Schmuckstücke werden im Pineapple Park nahe dem Hirschgarten zu sehen sein. Die bayerische Landeshauptstadt ist insgesamt der zehnte Halt der Show. In Madrid, Wien, London, Amsterdam, Oberhausen, Toronto, Buenos Aires, Mexiko-Stadt und Melbourne kamen insgesamt bereits über 1,3 Millionen Besucher.

Mit dem zweiten Deutschland-Halt wolle man "die reiche Formel-1-Tradition des Landes" würdigen, wie der Rennsport-Verband mitteilte: "von Weltmeistern wie Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Nico Rosberg über bekannte Fahrer wie Ralf Schumacher bis hin zu ikonischen Rennstrecken wie dem Nürburgring und Hockenheim".

Unter anderem können Besucher Michael Schumachers Weltmeister-Ferrari aus dem Jahr 2000 und Max Verstappens Red Bull RB16B von 2021 bestaunen oder eine Runde im Formel-1-Simulator drehen.

Auf über 3000 Quadratmetern finden sich in sieben Themenräumen legendäre Original-Rennwagen, exklusives Bild-, Audio-, Foto- und Archivmaterial sowie Installationen und Mitmach-Erlebnisse.