Starkbieranstich auf dem Münchner Nockherberg: Merz tanzt zur Apokalypse

Der Starkbieranstich auf dem Münchner Nockherberg ist legendär. Die Töne von Neu-Fastenprediger Zinner kommen gut an, selbst bei Ministerpräsident Söder.

Von Marco Hadem, Christoph Trost München - Verbales Abrüsten auf dem Münchner Nockherberg: Im Jahr eins nach der kritisierten Fastenpredigt von Maxi Schafroth (41) hat sich die Tonlage beim traditionsreichen "Derblecken" (Verspotten) beim Starkbieranstich hörbar verändert. Neu-Fastenprediger Stephan Zinner (51) schlug bei seiner Premiere meist deutlich sanftere Töne an.

Stephan Zinner (51), Kabarettist, bei seiner Fastenrede während des Starkbieranstichs in der Paulaner Brauerei am Nockherberg. © Peter Kneffel/dpa Der erfolgreiche Schauspieler fasste die versammelte Polit-Prominenz weniger hart an als sein Vorgänger. Dafür fanden sich im anschließenden Singspiel teils Einlagen, die den Freunden des schwarzen Humors einen Kloß im Hals bescherten. "Für mich ist das Derblecken - gerade jetzt - ein positives Signal von hier an den Rest der Republik", eröffnete Zinner seine Premierenrede, die sich zunächst insbesondere an Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) abarbeitete. Er durfte sich Sätze wie "groß ist, wer sich kleinmachen kann, ohne sich klein zu fühlen" anhören. In Erinnerung bleiben dürfte Zinners Abgesang auf den gesunden Menschenverstand. München Kultur & Leute Süße Baby-News aus dem Tierpark Hellabrunn: Mini-Schimpanse klammert sich an Mama Zenta Das Augenmaß sei durch Dauerempörung, Parteitage, Bierzelte und Talkshows "in Berlin ausgestorben, in München in Gefangenschaft, in Brüssel auf der Fahndungsliste".

Positive Kritiken von derbleckten Politikern

Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU, l.) trifft auf sein Double Thomas Unger (56). © Peter Kneffel/dpa

Auch Bundeskanzler Friederich Merz (70, CDU) bekam sein Fett weg: "Weil, wer von Brandmauern spricht und zugleich mit den Fackeln der Worte zündelt, der sollte schon wissen, dass oft nur ein Funke genügt, damit der Stammtisch brennt." Die ersten Meinungen der "Derbleckten" fiel deutlich wohlwollender aus als noch vor einem Jahr. "Guter Start, war insgesamt viel Gutes dabei", sagte Söder. Er werde die Hinweise Zinners nun auf sich wirken lassen.

Zuschauern bleibt das Lachen im Halse stecken: apokalyptisches Szenario im Singspiel