Gänsehaut garantiert: Dieses Ereignis erwartet Dich auf dem Tollwood in München

München - Weil am vergangenen Wochenende das Wetter nicht mitgespielt hat, wurde die Aktion "Ein Festival singt" auf dem Tollwood am Olympiapark verschoben.

Drohnen setzen ein Zeichen am Himmel und die Tollwood-Besucher mit ihrer Stimme. © Ingmar Wein/Tollwood

Alle gemeinsam für den Frieden auf der Welt - eine Utopie, die auf dem Sommerfestival an diesem Donnerstag und Freitag jeweils um 22 Uhr Wirklichkeit werden soll.

Mit einem einmaligen Gemeinschaftschor wird dabei ein Symbol für das diesjährige Motto gesetzt: "Zusammen:Halt!"

Dazu werden die Besucher aufgefordert, mit einzustimmen - egal wo man gerade auf dem Gelände unterwegs ist. Mehrere Chöre, die sich auf dem Tollwood verteilen, sollen die Menge anführen.

Ein großer Chor unter der Leitung von Jens Junker vom "Go Sing Choir" und mit Musik des Hippie-Kammerorchesters wird schon um 20.45 Uhr im Amphitheater proben. Später sind dann alle eingeladen, bei "Give Peace a Chance" von John Lennon und "Let the Sunshine in" aus dem Musical "Hair" mitzusingen.

Dazu inszenieren Drohnen eine leuchtende Show in luftiger Höhe. Auch wer keine Singstimme hat, sollte sich dieses Erlebnis also nicht entgehen lassen!