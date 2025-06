Erst Skepsis, dann Begeisterung: Fans feiern bei Konzert in München neue Roxette-Sängerin

Lena Philipsson (59) und Per Gessle (66) konnten überzeugen. © Felix Hörhager/dpa

Beim ersten Deutschlandkonzert hat Roxette Fans mit Lena Philipsson (59) als Frontfrau überzeugt.

Mastermind Per Gessle präsentierte in München einen großen Hit nach dem anderen, darunter "The Look", "Joyride" oder "It must have been love".

Dabei hatte Philipsson die Fans schnell auf ihrer Seite: Bereits nach dem zweiten Lied, als die 59-Jährige bei "Sleeping in my car" ihr gesangliches Können und außerdem auch ihre jahrzehntelange Bühnenerfahrung zeigte, jubelte ihr die Menge zu.

Dabei hatte es unter Fans zunächst durchaus Skepsis gegeben, ob Roxette ohne Fredriksson und ihre Stimme überhaupt funktionieren kann.

Das schwedische Pop-Duo war in seiner Ursprungsbesetzung seit seinem internationalen Durchbruch 1989 mit zahllosen Songs in den Charts vertreten, doch mit dem Tod der Frontfrau Ende 2019 schien das Ende von Roxette besiegelt zu sein.