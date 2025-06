Riesige Party legt Königsplatz lahm: "90s Super Show" feiert mit Lou Bega und mehr

Bei einem Open-Air-Festival feiern die Stars der 90er-Jahre auf dem Königsplatz in München mit Zehntausenden Fans.

Von Friederike Hauer

München - Nach dem Konzert von Billy Idol am kommenden Freitag heißt es am Königsplatz: zurück in die Neunziger! Die "90s Super Show" gastiert in München und hat mehr als 15 Top-Stars im Gepäck.

"90s Super Show" in München mit Eiffel 65, Snap!, Haddaway und mehr

