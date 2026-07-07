07.07.2026 20:49 Klettern, rutschen, staunen: Spektakuläre Stararchitekten-Kita mitten in München eröffnet

Pritzker-Preisträger Francis Kéré hat für die TUM in München eine außergewöhnliche Kita gebaut: fünf Etagen, Rutschen, eine Wiese auf dem Dach.

Von Sabine Dobel München - Mit einer ungewöhnlich gestalteten Kindertagesstätte hat der aus Burkina Faso stammende Stararchitekt und TUM-Professor Francis Kéré (61) sein erstes dauerhaftes Bauwerk in Europa verwirklicht.

Die Kinderoase an der Technische Universität München (TUM) in der Gabelsbergerstraße. © Sven Hoppe/dpa Nach gut zweieinhalb Jahren Bauzeit wurde die "Kinderoase" für die Technische Universität München (TUM) ihrer Bestimmung übergeben. Bis zu 60 Kinder von TUM-Angehörigen sollen dort betreut werden. Der mit dem Pritzker-Preis als einer der wichtigsten Architektur-Auszeichnungen geehrte Kéré hatte das Gebäude gemeinsam mit dem emeritierten TUM-Professor für Holzbau entworfen. Der fünfgeschossige Holzbau mit einer markant gefalteten Lamellenfassade aus Cortenstahl bietet rund 700 Quadratmeter Platz. Eine "Himmelswiese" auf dem Dach dient als geschützter Spielbereich in der dicht bebauten Innenstadt. München Kultur & Leute Abschied von Mario Adorf in München TUM-Präsident Thomas F. Hofmann sprach von einem "Gebäude von architektonischer Einzigartigkeit inmitten des Münchner Museumsviertels".

Architekten-Kita für TUM - Spielen auf fünf Etagen aus Holz

Die Einrichtung erstreckt sich über fünf Etagen. © Sven Hoppe/dpa