Pur-Musical geht auf Tournee: Frontmann Hartmut Engler mischt mit

München - "Komm mit mir ins Abenteuerland" - Das Pur-Musical hat im Deutschen Theater in München Premiere gefeiert.

Cedric Schröter als Alex und der Cast des Musicals "Abenteuerland" stehen bei einem Pressetermin im Deutschen Theater auf der Bühne. © Sven Hoppe/dpa

Die Produktion, die 2023 in Düsseldorf uraufgeführt wurde, geht auf eine neue deutschlandweite Tournee. Nach Angaben des Deutschen Theaters hatte das Musical bislang schon mehr als 400.000 Zuschauer und wurde bei den "Deutschsprachigen Musical Awards 2024" ausgezeichnet.

Benannt ist das Musiktheater, das sich um die Höhen und Tiefen im Leben einer deutschen Durchschnittsfamilie inklusive junger Liebe, Online-Liebe im Alter, Ehe-Frust und Schulhof-Mobbing dreht, nach dem womöglich bekanntesten Hit der Band: "Abenteuerland".

Insgesamt sind 30 Hits der Gruppe um Frontmann Hartmut Engler (64), der ebenfalls zur Premiere nach München gekommen war, zu hören - von "Ich lieb' dich" über "Hör gut zu" und "Lena" bis "Funkelperlenaugen".

Pur-Frontmann Engler sah das Musical in München zum sage und schreibe dreizehnten Mal. "Und ich mach' das, weil ich das wirklich toll finde - ich muss das nicht." Die Zusammenarbeit mit dem Musical-Team sei sehr eng, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.