Krebs! Münchner Alt-OB Christian Ude macht schwere Erkrankung öffentlich

Alles in Kürze

Christian Ude (77, SPD) hat seine Krebs-Erkrankung erfolgreich behandeln lassen. © -/TV München/dpa

Ende Mai hatte seine Tochter Diana, die gleichzeitig seine Diabetologin ist und schon seinen Diabetes Typ 2 erfolgreich behandelt hatte, Krebs-Verdacht an der Prostata geschöpft. Das teilte Christian Ude auf Facebook mit.

Eine genaue Untersuchung bestätigte die Vermutung. Sie bestand auf eine OP. "Auch unsere Tochter Susanne, die seit vielen Jahren Blutkrebs hat und alle Lasten von langwierigen Therapien kennt, empfahl einen kurzen Prozess", so der 77-Jährige.

Mit dem Da-Vinci-Operationssystem, einem roboterassistiertes Chirurgiesystem, wurden Christian Ude minimalinvasiv erfolgreich der Tumor, die Prostata und einige Lymphknoten entfernt.

"'Scheiden tut weh. Aber dein Scheiden macht, dass mir das Herze lacht!' So war mir zumute, als ich vorgestern in der Planegger Urologie meinen Krebstumor verabschieden durfte", schrieb Ude am Freitagvormittag weiter.

Am Tag nach der OP machte der Alt-OB nach eigenen Angaben bereits einen Ausflug zum Augustinerkloster Maria Eich.