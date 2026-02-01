Kuriose Abgabe im Fundbüro: Reisende entdecken Huhn am Hauptbahnhof

München - Ein Huhn wurde am Freitag am Fundbüro der Deutschen Bahn am Münchner Hauptbahnhof abgegeben.

Huhn Henrietta wurde am Münchner Hauptbahnhof entdeckt. Wo kam sie her? © Bundespolizei München (2)

Wie die Bundespolizei mitteilte, hatten aufmerksame Reisende das Tier zuvor am nördlichen Bahnhofsausgang zur Arnulfstraße entdeckt und gegen 17.30 Uhr abgegeben.

"Da auch gefiederte 'Reisende' Anspruch auf Hilfe haben, wurde das Huhn von Beamten der Bundespolizeiinspektion München in Obhut genommen", so die Behörde.

Dort erhielt es einen sicheren Aufenthalt und den Namen Henrietta. In einem ruhigen Raum, versorgt mit einer Portion Haferflocken, durfte sich das Huhn von den Strapazen seiner Reise erholen.

Da der zuständige Vogelnotdienst nicht mehr erreichbar war, kümmerten sich die Polizisten kurzerhand selbst um den gefiederten Gast. "Henrietta wurde fürsorglich durch die Nachtschicht begleitet, um sie wohlbehalten und ausgeschlafen an die Tagschicht zu übergeben", so die Polizei.