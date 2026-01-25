Politische Debatte unnötig? Bayern waren 2025 seltener krankgeschrieben

München - Bayerische Arbeitnehmer sind seltener krankgeschrieben als der deutsche Durchschnitt. Die Krankenkasse DAK-Gesundheit hat Zahlen für den Freistaat ermittelt, die der dpa vorab vorliegen.

Durchschnittlich meldeten sich Arbeitnehmer in Bayern im vergangenen Jahr 17,2 Tage krank. © Bernd Weißbrod/dpa

Und die sind mit durchschnittlich 17,2 Tagen pro versichertem Arbeitnehmer nicht nur um 2,3 Tage niedriger als im Bundesschnitt, sondern auch um minimale 0,2 Tage niedriger als vor einem Jahr.

Im Gesundheitsvergleich der Bundesländer liegt Bayern damit – knapp hinter Baden-Württemberg – auf Platz zwei.

Die meisten Krankentage gingen dabei auf das Konto von Atemwegserkrankungen. Diese machten im Schnitt 3,3 Tage aus.

Dicht dahinter folgen mit je 3,1 Tagen psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen und Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems wie Rückenscherzen.

Vor allem die psychischen Erkrankungen nahmen mit 5,5 Prozent mehr Krankentagen zu. Atemwegserkrankungen waren dagegen für 2,1 Prozent weniger Ausfall verantwortlich.