Kurioser Fund in S-Bahn: Ehrlicher Finder gibt mehr als 5000 Euro ab

München - In einer Münchner S-Bahn fand ein Fahrgast einen Rucksack mit Bargeld aus 13 Ländern.

In einem Rucksack wurden Währungen aus 13 Ländern entdeckt. © Bundespolizei München

Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte ein Mann am Mittwochabend seinen Rucksack in der S8 vergessen. Ein ehrlicher Finder gab ihn am Ostbahnhof ab.

Darin befanden sich 13 verschiedene Währungen, unter anderem von mehreren südamerikanischen Staaten. Das Bargeld hat einen Gesamtwert von 5260 Euro, so die Polizei. Außerdem wären noch "übliche Reiseutensilien" im Rucksack gewesen.

Ermittlungen ergaben, dass ein paraguayischer Staatsangehöriger den Rucksack vergessen hatte.