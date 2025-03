15.03.2025 19:34 2.343 Anrufer melden Schussgeräusche und panische Menschen im OEZ: Großeinsatz der Münchner Polizei

Die Münchner Polizei war am Samstagnachmittag mit einem Großaufgebot am Olympia Einkaufszentrum im Einsatz, Zeugen hatten per Notruf Schussgeräusche gemeldet.

Von Jan Höfling

München - Aufregung im und um das Olympia Einkaufszentrum im Münchner Stadtteil Moosach: Die Polizei war am Samstagnachmittag mit einem Großaufgebot vor Ort, Zeugen hatten zuvor per Notruf Schussgeräusche gemeldet. Die Polizei ist am Samstag mit einem Großaufgebot zum Olympia Einkaufszentrum geeilt. Zuvor waren zahlreiche Notrufe eingegangen. © vifogra/Paul Wie die Beamten zum Einsatz mitteilten, waren entsprechende Anrufe von mehreren Personen gegen 16.20 Uhr bei der Integrierten Leitstelle eingegangen. Auch schilderten Zeugen demnach, dass Personen aus dem Einkaufszentrum rennen und andere sich in Läden einschließen würden. Sofort eilten zahlreiche Einsatzkräfte zum OEZ, an dem sich die Schussgeräusche glücklicherweise letztendlich nicht bestätigten. Das Einkaufszentrum wurde abgesucht, die Polizei befragte Zeugen. Was der Auslöser für die Geräusche war, welche von den Anrufern als Schüsse interpretiert worden waren, ist bislang unklar. Die Ermittlungen laufen. München Lokal Frust wegen Deutscher Bahn in München: OB Reiter hat den "Glauben aufgegeben" Insgesamt waren rund 120 Kräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort. Glücklicherweise konnten die Beamten recht schnell Entwarnung geben: Eine Gefahr bestand im und um das OEZ nicht. © vifogra/Paul Aufgrund der durch die Aufregung anfänglich entstandenen Dynamik kamen nach dem derzeitigen Ermittlungsstand Personen zu Fall. Einige trugen dabei leichte Verletzungen davon. Ein zehn Monate alter Junge erlitt eine Platzwunde am Kopf, wie die Feuerwehr schilderte. Wichtig: Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt. Erstmeldung 18.38 Uhr, zuletzt aktualisiert: 19.34 Uhr

Titelfoto: vifogra/Paul