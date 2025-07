Passant hört verzweifelte Hilferufe aus Lerchenauer See und wird zum Lebensretter

Ein Senior (82) befand sich in einem See in Not. (Symbolbild) © 123RF/daniilphotos

Der Rentner befand sich Angaben der Polizei vom Freitag zufolge im Lerchenauer See gegen 23.50 Uhr in Not und rief in seiner Verzweiflung laut um Hilfe.

Der 25-Jährige hörte die Schreie im Vorbeigehen und zögerte nicht lange. Sofort eilte er zu dem Senior, den er hilflos im Wasser liegend vorfand.

Er konnte den 82-Jährigen aus dem See ziehen und verständigte anschließend unmittelbar den Notruf.

Der Rentner war demnach bereits stark unterkühlt.

Er musste nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert werden.