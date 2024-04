Auf zur Auer Dult! Münchner Tradition am Mariahilfplatz

München - Am Mariahilfplatz findet ab diesem Samstag wieder die Auer Maidult statt. Karussells, Verkaufsstände und Schmarkel laden bei Sonnenschein zum Stöbern und Verweilen ein.

Das Wichtigste in Kürze:

Vom 27. April bis 5. Mai 2024 verwandelt sich der Platz rund um die Mariahilfkirche wieder in ein buntes Treiben aus Ständen und Fahrgeschäften.

Die Auer Dult kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Eine erste Jakobidult wurde im Jahre 1310 am heutigen Sankt-Jakobs-Platz gefeiert. Danach fand sie an verschiedenen Plätzen statt. Ab 1796 durfte das Dorf Au zweimal im Jahr eine Dult abhalten. Mit der Eingemeindung in die Stadt kam die Auer Dult dann 1854 nach München.

Seit 1905 findet sie dreimal im Jahr statt: Im Frühling ist Maidult, im Sommer Jakobidult und im Herbst Kirchweihdult.