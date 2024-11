Ausgerechnet in Vorweihnachtszeit: S-Bahn-Verkehr in München stark eingeschränkt!

Als Grund für die Maßnahme wurden am heutigen Dienstag seitens der Bahn umfangreiche Tests für das neue elektronische Stellwerk am Ostbahnhof der bayerischen Landeshauptstadt ins Feld geführt.

Die Deutsche Bahn schränkt den S-Bahn-Verkehr in der Innenstadt ein - und das ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit, in der sowieso die Hölle los ist.

Die Bauarbeiten am Stellwerk für die S-Bahn am Ostbahnhof finden ihm Rahmen des Sanierungsprogramms "S3" statt. Die Technik war völlig veraltet und dementsprechend auch fehleranfällig. Sie sorgte mitunter für teilweise erhebliche Verspätungen im gesamten S-Bahn-Netz. Die neue Anlage soll im kommenden Jahr 2025 in Betrieb genommen werden, dafür sind aber die Tests der bereits fertiggestellten Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik an Wochenenden nötig.