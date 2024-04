17.04.2024 11:06 Dramatische Szenen am Marienplatz: Mutter stürzt mit kleinen Kindern Rolltreppe hinab!

Dramatische Szenen der Altstadt! Eine Frau ist mit ihren beiden Kindern am gestrigen Dienstag am Marienplatz in München eine Rolltreppe hinabgestürzt.

Von Jan Höfling

München - Dramatische Szenen in der Altstadt! Eine 42 Jahre alte Frau ist mit ihren ein- und fünfjährigen Kindern am gestrigen Dienstagnachmittag am Marienplatz auf einer Rolltreppe gestürzt - mit schwerwiegenden Folgen. Am Marienplatz ist es zu einem Unfall gekommen. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa Wie die Feuerwehr am heutigen Mittwoch mitteilte, hatten die Mutter und ihre kleinen Sprösslinge auf der Rolltreppe gegen 16 Uhr den Halt verloren und waren diese danach circa 15 Meter hinabgefallen. Das jüngere der beiden Kinder befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls in einem Kinderwagen, das ältere stand neben der Frau auf der Rolltreppe. Die eingetroffenen Rettungskräfte verschafften sich zunächst einmal einen Überblick und entschlossen sich dann, einen zweiten Rettungswagen sowie den Kindernotarzt der Berufsfeuerwehr nachzufordern. München Lokal Güterzug entgleist in München: Halbe Million Euro Schaden! Nach einer Erstversorgung vor Ort wurden sowohl die Mutter als auch ihre Kinder mit mittelschweren Verletzungen in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge glücklicherweise zu keiner Zeit.

Die Münchner Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

