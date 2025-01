06.01.2025 14:22 Dramatische Szenen! Kind fällt ins Gleis, Opa und Passant reagieren geistesgegenwärtig

Dramatische Szenen am S-Bahn-Haltepunkt Marienplatz in München! Ein Kind stürzte ins Gleis. Der Junge hatte bei dem Unfall am Wochenende einen Schutzengel.

Von Jan Höfling

München - Dramatische Szenen am S-Bahn-Haltepunkt Marienplatz! Ein Kind (4) stürzte am späten Samstagnachmittag ins Gleis. Der kleine Junge hatte bei dem Unfall in München einen Schutzengel. Am S-Bahnhaltepunkt Marienplatz ist es zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Ein kleiner Junge (4) hatte großes Glück im Unglück. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, wartete ein 71 Jahre alter Senior aus Syke (Niedersachsen) gegen 17.45 Uhr mit seinen Enkeln aus Germering auf eine in Richtung Herrsching verkehrende Bahn. Als die S8 am Bahnsteig 2 eingefahren war und angehalten hatte, wollte der Mann mit den Kindern einsteigen. Dabei glitt ihm der Vierjährige jedoch aus der Hand und rutschte anschließend zwischen der Bahnsteigkante und der S-Bahn in das Gleis. Ein unbekannter Zeuge reagierte blitzschnell und genau richtig: Er zog in der Bahn die Notbremse! München Lokal Es geht voran: Bessere Luft am Mittleren Ring! Doch was genau bedeutet das? Auch der Großvater reagierte geistesgegenwärtig, griff nach der Hand seines Enkels und zog diesen wieder nach oben auf den Bahnsteig. Umstehende Reisende alarmierten Rettungsdienst und Polizei. Glück im Unglück: Die Retter untersuchten den Jungen vor Ort und konnten außer einem leichten Schock keinerlei äußerliche Verletzungen feststellen. Der Vierjährige musste nicht in eine Klinik, konnte seinen Heimweg fortsetzen.

Titelfoto: Peter Kneffel/dpa