EM 2024 in München: Alle Infos zur Fan-Zone und Public Viewing im Olympiapark

München - Wer keine Tickets für die Fußball-Europameisterschaft 2024 ergattern konnte, kann im Olympiapark in München mit anderen Fans feiern und beim Public Viewing die Spiele verfolgen.

Vom 14. Juni bis 14. Juli verwandelt sich der Hans-Jochen-Vogel-Platz zwischen Olympiahalle und Stadion zum Treffpunkt für Fußballfreunde jeden Alters. Die Fan-Zone ist dann täglich von 13 bis 22 Uhr geöffnet und an Tagen mit Spielbeginn 21 Uhr bis etwa eine Stunde nach Abpfiff.

Die Fan-Zone im Olympiapark wird zwischen Olympiahalle und Stadion auf dem Jochen-Vogel-Platz eingerichtet. (Visualisierung) © PR/Fan-Zone Olympiapark

Auftritte von über 30 Bands aus verschiedensten Genres

Yoga, Fitness, Kinderkurse und mehr

Minifußballfeld für diverse Turniere und Mitmachangebote

Poetry Slams, Theateraufführungen, Stand-up-Comedy und Open-Air-Kino

Streetdance-Wettbewerb

spieltagsbegleitende Live-Podcasts

u. v. m.

Ein kostenfreies Programm mit Musik, Kunst, Kultur, Infotainment und vielen interaktiven und sportlichen Angeboten wartet auf die Fußball-Fans. So etwa:Ein weiteres Highlight bietet der Flying Fox. Vom Gipfel des Olympiabergs geht es mit einer Seilrutsche bis zur Wiese vor der Olympia-Schwimmhalle. Tickets für den Adrenalin-Kick in bis zu 40 Metern Höhe kosten 29 Euro für Erwachsene.

Auch für Essen und Trinken ist in der Fan-Zone reichlich gesorgt. Neben einem Biergarten wird es diverse Foodtrucks mit einem internationalen Angebot an Speisen geben. Kühle Drinks gibt es an den Bars.